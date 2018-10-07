Под Белгородом в результате падения с мотоцикла пострадал 25-летний парень

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-07T18:58:39+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 октября в начале одиннадцатого ночи в Белгородском районе. По предварительным данным, на седьмом километре автодороги, ведущей к областному центру, 25-летний водитель мотоцикла «GX-R» не справился с управлением и совершил падение. Причиной аварии называется слишком высокая скорость.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми доставлен в лечебное учреждение, - сообщается на сайте УМВД России по Белгородской области.

Всего за день на дорогах региона произошло три ДТП. В них пострадали четыре человека.