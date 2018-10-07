2018-10-07T18:01:17+03:00
Общество

В Белгороде увеличилась площадь зеленых зон

Сразу в нескольких районах города за минувшую пятницу и выходные были посажены десятки саженцев сосны и акации, сотни желудей дуба
Максим АЛТУХОВ
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фото: пресс-служба мэрии Белгородафото: пресс-служба мэрии Белгорода
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В зеленой акции «Живи, лес!» приняли участие активисты различных общественных организаций, ТОСов, спортсмены, студенты, работники предприятий и сотрудники организаций.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, хвойная аллея появилась на улице Волчанской. 65 елей в честь годовщины образования Белгородской области высадили участники команды по трофи-рейдам совместно с представителями руководства Восточного округа.

Также на улице Портовой в микрорайоне Ячнево и в районе кладбища высадили 200 килограммов желудей, 1,5 тысячи сеянцев сосны обыкновенной и акации. Также жители города навели порядок в лесных урочищах Оскочное и Пески, лесопосадке на ул. Есенина, водоохранных зонах на ул. Перевальной и Донецкой.

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