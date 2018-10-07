В Белгороде увеличилась площадь зеленых зон
В зеленой акции «Живи, лес!» приняли участие активисты различных общественных организаций, ТОСов, спортсмены, студенты, работники предприятий и сотрудники организаций.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, хвойная аллея появилась на улице Волчанской. 65 елей в честь годовщины образования Белгородской области высадили участники команды по трофи-рейдам совместно с представителями руководства Восточного округа.
Также на улице Портовой в микрорайоне Ячнево и в районе кладбища высадили 200 килограммов желудей, 1,5 тысячи сеянцев сосны обыкновенной и акации. Также жители города навели порядок в лесных урочищах Оскочное и Пески, лесопосадке на ул. Есенина, водоохранных зонах на ул. Перевальной и Донецкой.