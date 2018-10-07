В Белгородском районе очевидец обнаружил взрывоопасные предметы

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-07T16:30:43+03:00

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Сегодня днем, 7 октября, очевидец обнаружил в лесопосадке села Головино Белгородского района боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Местный житель сразу же сообщил об опасной находке в районный отдел полиции. На место происшествия выехали взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области. Специалисты изъяли 2 артиллерийских снаряда 37 мм и 2 минометных мины 81 мм. Взрывоопасные предметы были вывезены, и впоследствии ликвидированы на специальном полигоне.

Сотрудники областного ГУ МЧС напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефону – «112», «101» или в полицию - «102». Ни в коем случае нельзя предпринимать любые действия с предметом, чтобы предотвратить несчастные случаи. Нельзя наносить удары, прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место предмет. Также не нужно закапывать его в землю или бросать в водоем, разбирать или распиливать, бросать в костер.