В ночь с 6 на 7 октября в Белгороде перекроют улицы

СЕГОДНЯ 18:53 2018-10-06T18:53:57+03:00

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Так, с 23.00 6 октября до конца мероприятия на улице Победы (от Театрального проезда до улицы Попова), Попова (от Гражданского проспекта до улицы Харьковская), Харьковской (от улицы Попова до улицы Супруновская), на малом проезде проспекта Б. Хмельницкого (от ТЦ «Лента» до старого моста), вдоль набережной Везёлки (от старого моста до улицы Гостенская), на Левобережной (от улицы Гостенская до строения 24А), на малом проезде проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до улицы Победы, на Победы (от малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (правая сторона) до улицы Пушкина), на малом проезде проспекта Б.Хмельницкого (от улицы Супруновской до железнодорожного переезда и старого моста, а также от моста до железнодорожного переезда) ограничат стоянку и остановку машин.

Эти участки будут перекрыты до 14.00 7 октября. Машинам предлагают двигаться в это время по проспекту Славы, улице Преображенской и Николая Чумичова.