Житель Белгорода за кражу велосипедов может сесть на 5 лет

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-06T16:09:09+03:00

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Велосипеды в пункте проката взял ранее судимый 32-летний житель Белгорода. Как он объяснил, паспорт нашел на улице, вклеил в него свое фото и на этот документ получил в пункте проката 2 велосипеда.

Об их краже заявил владелец пункта проката. Сумма похищенного составила около 42 тысяч рублей.

На похитителя заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Похитителю двух велосипедов грозит срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Белгородской области.