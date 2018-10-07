Прямой поезд из Белгорода в Анапу вернется в расписание летом 2019 года

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-07T10:06:33+03:00

9 декабря этого года в 00:00 по московскому времени на всей сети РЖД вводится в действие новый график движения поездов на 2018/2019 годы

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Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, с 3 июня по 31 августа будет курсировать группа беспересадочных вагонов Белгород-Анапа. Состав будет ходить по нечётным числам, время в пути – 1 день 10 часов. В 5:35 он в составе поезда №683/684 Белгород – Воронеж будет отправляться из областного центра и следовать через Ржаву, Старый Оскол, Касторное. В Воронеже группа белгородских вагонов будет присоединяться к поезду №513/514 Тамбов – Анапа и прибывать на черноморский курорт в 15:05. Прямой состав из Белгорода в Анапу возвращается после семилетнего перерыва.

Непосредственно с 9 декабря измениться график движения поезда № 82 Белгород-Санкт-Петербург. Согласно расписанию, он будет отправляться в 18:55 (сейчас – 20:12) и прибывать в город на Неве в 10:24, находясь в пути 15 с половиной часов, против нынешних 16-17 часов (в зависимости от даты отправления).

А уже с 30 октября, с окончанием дачного сезона, изменится график движения некоторых пригородных поездов на территории области. Так, рельсовый автобус по маршруту Белгород-Нежеголь будет ходить по вторникам и субботам (сейчас – вторник, среда), по маршруту Белгород-Томаровка движение сохраниться только по средам и пятницам, а до Готни – только в воскресенье.