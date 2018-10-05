2018-10-05T19:12:34+03:00
Общество

В Белгороде погребение умерших поставят на поток

Хоронить будут согласно регламенту
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде погребение умерших поставят на поток.В Белгороде погребение умерших поставят на поток.Фото: "КП" Архив
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Единый стандарт погребения умерших разрабатывают в мэрии Белгорода. Согласно муниципальной услуги «Погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем» будет установлен стандарт и порядок её предоставления.

В проекте административного регламента сказано, что заявителями получения услуги могут быть супруг или супруга, близкие и другие родственники умершего (погибшего), законный представитель, а при их отсутствии – иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, в том числе и юрлица.

Предоставлять услугу будет «Горритуалсервис» (бесплатное оформление документов, предоставление гроба и доставка тела на кладбище, совершение погребения), а отвечать за качество услуги будут приёмщики заказов, начальник участка и директор организации.

Оговорены и сроки услуги – в течение суток с даты обращения с заявлением и необходимыми документами. Если по какой-то причине процесс будет приостановлен, общий срок предоставления услуги не должен превышать семи рабочих дней.

Контроль возложен на руководителя учреждения и департамент городского хозяйства администрации города Белгорода. С информацией о муниципальной услуге можно будет ознакомиться на региональном портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области, на официальном сайте органов администрации Белгорода и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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