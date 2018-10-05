В Белгородской области появятся «детки» Кремлевской елки
Напомним, после длительного перерыва новогодняя красавица украсила торжественный зал в 1937 году. Семена дерева на Белгородчину привезли в 2017 году представители школьных лесничеств области, принимавшие участие в профильной смене «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок».
Волонтеры собрали семена, которые потом упаковали в специальные эко-кубы: упаковка с десятком семян, инструкция по выращиванию и стаканчик с торфяной смесью. В течение месяца ребята проращивали семена, и уже весной подросшие сеянцы высадят в питомниках, сообщают в областном Управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Всероссийский проект «Детки Кремлевской ёлки» стартовал в прошлом году. Ранее, в 2015 году, была реализована программа «Вторая жизнь Кремлевской елки», когда из ее древесины было изготовлено 300 клюшек, а в 2016-м - 300 скворечников. В нынешнем году из дерева изготовят гусли и посох для Деда Мороза: с ними новогодний волшебник в Кремле поздравит детвору с наступающим 2019-м годом.