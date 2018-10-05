2018-10-05T21:03:28+03:00
Общество

В Белгородской области появятся «детки» Кремлевской елки

Семена из шишек главной елки страны переданы в регион в рамках проекта, приуроченного к 80-летию возобновления празднования нового года в Кремле
Екатерина ПАПАКИНА
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Напомним, после длительного перерыва новогодняя красавица украсила торжественный зал в 1937 году. Семена дерева на Белгородчину привезли в 2017 году представители школьных лесничеств области, принимавшие участие в профильной смене «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок».

Волонтеры собрали семена, которые потом упаковали в специальные эко-кубы: упаковка с десятком семян, инструкция по выращиванию и стаканчик с торфяной смесью. В течение месяца ребята проращивали семена, и уже весной подросшие сеянцы высадят в питомниках, сообщают в областном Управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Всероссийский проект «Детки Кремлевской ёлки» стартовал в прошлом году. Ранее, в 2015 году, была реализована программа «Вторая жизнь Кремлевской елки», когда из ее древесины было изготовлено 300 клюшек, а в 2016-м - 300 скворечников. В нынешнем году из дерева изготовят гусли и посох для Деда Мороза: с ними новогодний волшебник в Кремле поздравит детвору с наступающим 2019-м годом.

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