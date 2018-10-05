2018-10-05T16:17:42+03:00
Общество

Белгородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе

В рамках конкурса новогодних открыток «Нарисуй «Елку Победы» детям предлагают перенестись в 1945 год
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Как поясняют организаторы идею мероприятия, война – это не только боль и тяготы сражений, но и искреннее желание мира.

- К 45-му году все уже устали от войны, успех наших солдат давал надежду на скорую победу и люди хотели праздника. Это правильно, что решено вспомнить о новогодней елке того непростого времени, и предложить современному поколению представить эмоции их сверстников в победном 1945 году, - уверен Эльдар Янибеков, заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе.

Принять участие в конкурсе могут ребята в возрасте от 7 до 17 лет, направив организаторам работы в срок до 31 октября. Касательно темы рисунков – это могут быть фантазии на тему того времени, представления о новогоднем празднике, иллюстрации рассказов старшего поколения семьи о праздновании нового года.

Победители конкурса будут определены в трех возрастных группах. Лучшие девять работ лягут в основу коллекционной серии новогодних открыток.

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