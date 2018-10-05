Брутальный «Белгород-Сити» начнут строить в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-05T13:56:04+03:00

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Главный архитектор региона Галина Горожанина назвала проект «Белгород-Сити» образом брутальной функциональности и заверила, что в следующем году приступят к его строительству.

Начнут строители не со строительства зданий, а с дорог в Юго-Западном микрорайоне Белгорода. Главный архитектор подчеркнула, что «освоение этого объекта начнется с правильного Формирования транспортной и инженерной инфраструктур, и над этим большим куполом будет само здание».

Напомним, что в сентября 2018 года глава региона предложил в «Белгород-Сити» как можно больше офисов по принципу открытого пространства, как, к примеру, Google, «ВКонтакте».