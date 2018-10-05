2018-10-05T12:25:59+03:00
Общество

«Советы Энергосберегайки» от Белгородэнерго заняли призовое место на Всероссийском конкурсе

В рамках форума «РЭН-2018» наградили победителей конкурса «МедиаТЭК-2018»
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Проект филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» «Советы Энергосберегайки» стал вторым в номинации «Социальная и экологическая инициатива» категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК». Главным героем проекта стал мудрый знайка Энергосберегайка — эксперт в области экономии энергоресурсов, простые и понятные советы которого должны помочь детям и их родителям разобраться в вопросах энергосбережения. Этот персонаж полюбился белгородским школьникам. За 9 месяцев участие в проекте приняли порядка четырех тысяч детей и подростков.

Энергетики МРСК Центра и Приволжья завоевали второе место в номинации «Безопасная энергия» категории «Пресс-службы федеральных компаний ТЭК» с комплексным интерактивным проектом по электробезопасности «Электропатруль». Проект направлен на формирование и закрепление знаний в области электробезопасности у детей старшего дошкольного и школьного возраста и рассчитан на продолжительный эффект привлечения внимания к вопросам электробезопасности.

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