2018-10-05T12:41:58+03:00
Общество

В Белгородской области расследуют факт гибели рабочего, облитого горячим металлом

Староосколец получил 95% ожогов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области расследуют факт гибели рабочего, облитого горячим металлом.В Белгородской области расследуют факт гибели рабочего, облитого горячим металлом.Фото: "КП" Архив
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели 47-летнего мастера электроплавильного цеха АО «Оскольский электрометаллургический комбинат».

19 августа во время работы на Старооскольском электрометаллургическом комбинате при перемещении стальковша пролился жидкий металл. Мастер получил 95% ожога и скончался через пять дней в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает пресс-служба СК по Белгородской области.

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