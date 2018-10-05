В Белгородской области расследуют факт гибели рабочего, облитого горячим металлом
Староосколец получил 95% ожогов
В Белгородской области расследуют факт гибели рабочего, облитого горячим металлом.Фото: "КП" Архив
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели 47-летнего мастера электроплавильного цеха АО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
19 августа во время работы на Старооскольском электрометаллургическом комбинате при перемещении стальковша пролился жидкий металл. Мастер получил 95% ожога и скончался через пять дней в реанимации.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает пресс-служба СК по Белгородской области.