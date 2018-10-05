Житель Белгородской области осужден за незаконную предпринимательскую деятельность

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-05T12:00:28+03:00

За два года он заработал больше 13,5 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Яковлевский районный суд признал виновным 40-лететнего местного жителя в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. В суде установили, что с 14 июля 2010 года мужчина закрыл свое ИП, о чем есть запись в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Однако правонарушитель продолжал заключать договоры подряда на строительство домов и других объектов. Мужчина систематически получал прибыль от незаконных сделок с 2014 по 2016 год. В результате своей деятельности он заработал больше 13,5 миллионов рублей.

Суд признал жителя Яковлевского района виновным. Мужчина должен выплатить штраф в размере 200 000 рублей в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.