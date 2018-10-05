2018-10-05T12:00:28+03:00
Общество

Житель Белгородской области осужден за незаконную предпринимательскую деятельность

За два года он заработал больше 13,5 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Яковлевский районный суд признал виновным 40-лететнего местного жителя в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации. В суде установили, что с 14 июля 2010 года мужчина закрыл свое ИП, о чем есть запись в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Однако правонарушитель продолжал заключать договоры подряда на строительство домов и других объектов. Мужчина систематически получал прибыль от незаконных сделок с 2014 по 2016 год. В результате своей деятельности он заработал больше 13,5 миллионов рублей.

Суд признал жителя Яковлевского района виновным. Мужчина должен выплатить штраф в размере 200 000 рублей в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брутальный «Белгород-Сити» начнут строить в 2019 году
В Белгородской области расследуют факт гибели рабочего, облитого горячим металлом
«Советы Энергосберегайки» от Белгородэнерго заняли призовое место на Всероссийском конкурсе
Евгений Лукашов занял должность старшего судебного пристава в Прохоровке
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
Пенсионер из Старого Оскола закидал коктейлями Молотова здание Следственного комитета
Белгородец, ударивший полицейского, отправится в колонию на полгода
В Белгороде нашли пропавшего пациента областной больницы
Муся с подводной лодки «Старый Оскол» привела 6 котят
В Старом Осколе бывший сотрудник магазина стройматериалов подозревается в обмане клиента
В Белгородской области по речным судам скостили налоги почти на 300 тысяч рублей
Полицейские просят откликнуться всех, кто видел ушедшего из белгородской больницы пожилого пациента
Полицейские изъяли у жителя Белгородской области пять с половиной мешков конопли
Белгородский пансионат бездомных животных находит настоящих друзей
В Белгородском регионе ожидается резкое ухудшение погоды
В Белгороде закрывают сезон общегородских зарядок
В Белгороде осужден оператор наркотрафика из Центральной Азии
Белгород будут исследовать архитекторы
Белгородец сядет в колонию за смертельное ДТП
Земельный участок белгородки ушел с молотка в счет погашения долгов