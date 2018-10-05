2018-10-05T10:53:54+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру

Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге банков по количеству и объему выданных в первом полугодии 2018 года ипотечных кредитов. Всего Банком за этот период было выдано 7,45 тысяч кредитов на сумму 16,4млрд рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру. По объему ипотечного портфеля Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 8 место. Портфель Банка по данному направлению бизнеса на 1.07.2018 составил 60,5 млрд рублей.

Также в исследовании отмечается, что УРАЛСИБ вошел в число банков с наибольшим приростом ипотечного портфеля в годовом выражении (более 90%).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брутальный «Белгород-Сити» начнут строить в 2019 году
В Белгородской области расследуют факт гибели рабочего, облитого горячим металлом
«Советы Энергосберегайки» от Белгородэнерго заняли призовое место на Всероссийском конкурсе
Житель Белгородской области осужден за незаконную предпринимательскую деятельность
Евгений Лукашов занял должность старшего судебного пристава в Прохоровке
Пенсионер из Старого Оскола закидал коктейлями Молотова здание Следственного комитета
Белгородец, ударивший полицейского, отправится в колонию на полгода
В Белгороде нашли пропавшего пациента областной больницы
Муся с подводной лодки «Старый Оскол» привела 6 котят
В Старом Осколе бывший сотрудник магазина стройматериалов подозревается в обмане клиента
В Белгородской области по речным судам скостили налоги почти на 300 тысяч рублей
Полицейские просят откликнуться всех, кто видел ушедшего из белгородской больницы пожилого пациента
Полицейские изъяли у жителя Белгородской области пять с половиной мешков конопли
Белгородский пансионат бездомных животных находит настоящих друзей
В Белгородском регионе ожидается резкое ухудшение погоды
В Белгороде закрывают сезон общегородских зарядок
В Белгороде осужден оператор наркотрафика из Центральной Азии
Белгород будут исследовать архитекторы
Белгородец сядет в колонию за смертельное ДТП
Земельный участок белгородки ушел с молотка в счет погашения долгов