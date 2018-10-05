Пенсионер из Старого Оскола закидал коктейлями Молотова здание Следственного комитета
Инцидент произошел в Москве
Пенсионер из Старого Оскола закидал коктейлями Молотова здание СК Москвы.Фото: "КП" Архив
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У 77-летнего мужчины множество судебных разбирательств, которые тянутся годами. В частности, он судится с местным лесничеством, УФССП и целым рядом физических лиц.
В Москву он приехал на поезде из Старого Оскола. Две бутылки с коктейлями Молотова, которые он бросил в здание Следственного комитета Москвы, староосколец объяснил тем, что хотел привлечь внимание ведомства к бездействию и волоките ведомства. Пожар удалось предотвратить.
В тот же день старооскольца направили в психиатрическую больницу.