Белгородец, ударивший полицейского, отправится в колонию на полгода

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-05T09:52:57+03:00

Нетрезвый мужчина набросился на участкового во время составления административного протокола

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Инцидент произошел в Красногвардейском районе. По информации пресс-службы областного УМВД, 32-летнего местного жителя доставили в территориальный отдел полиции за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Во время составления административного материала он нанес участковому уполномоченному удар головой в область лица.

Правоохранитель получил травмы, не причинившие вреда здоровью. В отношении 32-летнего мужчины Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Белгородской области возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. На днях жителю Красногвардейского района вынесли приговор.

- Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщается на сайте Следственного комитета области.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденным.