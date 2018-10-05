2018-10-05T07:36:54+03:00
Общество

В Белгороде нашли пропавшего пациента областной больницы

Информацию об установлении местонахождения пожилого мужчины подтвердили в полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Пожилой белгородец пропал днем 4 октября. 66-летний мужчина ушел в неизвестном направлении из больницы, где проходит лечение. Родственники сразу же забили тревогу. К поискам подключились полицейские и волонтеры. Информацию с призывом откликнуться всех, кто видел пациента, опубликовали региональные СМИ и паблики.

К вечеру в соцсетях появились сообщения, что пенсионер нашелся. Это подтвердили и в пресс-службе регионального УМВД. В ведомстве также добавили, что противоправных действий в отношении мужчины, по предварительным данным, не совершалось. Полицейские благодарят всех неравнодушных граждан за содействие в установлении местонахождения пожилого жителя областного центра.

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