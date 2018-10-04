Муся с подводной лодки «Старый Оскол» привела 6 котят

4 Окт. 20:05 2018-10-04T20:07:20+03:00

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Трехцветная кошка Муся – практически член экипажа дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол» проекта 636.3 «Варшавянка». Субмарина входит в состав четвертой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России и была спущена на воду 28 августа 2014 года.

Муся участвовала во всех учениях и походах лодки, «служба» ее проходила на Ленинградской и Новороссийской военно-морских базах, городах Балтийск и Полярный.

Фото Эдуард Золотов, «Штурм Глубины» VK.

С отцом своих будущих детей она повстречалась на Северном флоте и окотилась в положенный срок в межфлотском переходе на глубине 200 метров под водой, сообщают в сообществе «Официальный Старый Оскол».

Напомним, что сегодня, 4 октября в мире отмечают Всемирный день животных. Россия находится на втором месте после США по количеству домашних питомцев.