В Белгородской области по речным судам скостили налоги почти на 300 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено, что ряду граждан транспортный налог продолжал начисляться, несмотря на имеющиеся в органах налоговой инспекции сведения о снятии с учета транспортных средств. В итоге, 21 владельцу произведен пересчет транспортного налога. Сторнированная сумма превысила 313 тысяч рублей.
Также установлены многочисленные факты неправильного исчисления размера налога, исходя из мощности двигателя маломерных судов. Это происходило и по причине изначального неверного установления налоговыми органами тяговой силы транспортных средств, что привело как к излишнему начислению, так и к недоплате транспортного налога.
Актуализированы данные о мощности маломерных судов, произведен перерасчет налога. Сумма дополнительных начисленных в бюджет налоговых сборов в связи с перерасчетом составила 19 тысяч рублей.