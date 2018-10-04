В Белгородской области по речным судам скостили налоги почти на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-04T17:33:12+03:00

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Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено, что ряду граждан транспортный налог продолжал начисляться, несмотря на имеющиеся в органах налоговой инспекции сведения о снятии с учета транспортных средств. В итоге, 21 владельцу произведен пересчет транспортного налога. Сторнированная сумма превысила 313 тысяч рублей.

Также установлены многочисленные факты неправильного исчисления размера налога, исходя из мощности двигателя маломерных судов. Это происходило и по причине изначального неверного установления налоговыми органами тяговой силы транспортных средств, что привело как к излишнему начислению, так и к недоплате транспортного налога.

Актуализированы данные о мощности маломерных судов, произведен перерасчет налога. Сумма дополнительных начисленных в бюджет налоговых сборов в связи с перерасчетом составила 19 тысяч рублей.