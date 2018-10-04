Полицейские просят откликнуться всех, кто видел ушедшего из белгородской больницы пожилого пациента
Горожане могут узнать мужчину по перебинтованной голове
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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В четверг, 4 октября, в Белгороде пропал пожилой мужчина. 66-летний Иван Петрович Ченцов около часа дня ушел из областной больницы в неизвестном направлении. У пенсионера перебинтована голова. Он был одет в черную олимпийку с красной вставкой на груди, синие спортивные штаны, бежевую бейсболку. Обут в черные резиновые тапки.
Сотрудники городского полицейского ведомства просят откликнуться всех, кто видел разыскиваемого мужчину. Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам 8 (4722) 31-22-02, 31-10-28, 8-920-204-12-22, 02.