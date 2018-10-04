Белгородский пансионат бездомных животных найдет вам настоящего друга

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-04T16:43:46+03:00

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6 октября 2018 года в Центральный парк Белгорода волонтеры привезут 30 собак из пансионата временного содержания животных. Все собаки здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни.

Выставка – прекрасная возможность обрести настоящего друга. Кроме того, посетители парка смогут пообщаться с животными и с их опекунами, узнать все о характере собаки, ее особенностях и привычках и при желании взять собаку в семью (необходим паспорт).

- Обязательно приходите всей семьей, возьмите детей, ведь это такая прекрасная возможность всем вместе сделать доброе дело. Не забывайте фотоаппараты, сделанные снимки долго будут согревать ваши сердца, - советует идейный вдохновитель акции, ветеринарный врач Фатима Денисова.

Фатима рассказала «Комсомолке», что, как только началась реклама осенней выставки-раздачи собак «Пойдем домой», многих животных забрали. Значит, неправда, что сердца белгородцев очерствели, в них еще так много тепла и доброты.

Время проведения выставки – с 11 до 15 часов.