2018-10-04T15:53:29+03:00
Общество

В Белгородском регионе ожидается резкое ухудшение погоды

В отдельных районах области выпадет снег
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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5 октября в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. В отдельных районах региона – в виде мокрого снега, сообщают в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

День 5 октября будет без осадков. Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем – 6-11° тепла.

При сильном ветре, советует специалисты ГУ МЧС России по Белгородской области, следует соблюдать меры безопасности. Особенно внимательными должны быть водители на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).

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