В Старом Осколе бывший сотрудник магазина стройматериалов подозревается в обмане клиента

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-04T17:58:23+03:00

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С заявлением в полицию обратился 40-летний житель Старого Оскола. Он рассказал, что осенью 2017 года заказал в одном из магазинов города стройматериалы для кровли. Поставить их должны были к марту, но увы. Свой заказ мужчина так и не дождался.

Оперативники вычислили подозреваемого. По предварительным данным, к махинации причастен 28-летний староосколец – бывший сотрудник магазина. Не внеся заказ в базу данных, он прикарманил денежки клиента, а впоследствии потратил их. Выяснилось, что в январе мужчину уволили по отрицательным мотивам. Полицейские уже установили местонахождение злоумышленника.

За мошенничество ему может грозить до шести лет лишения свободы. Уголовное дело находится в производстве следственного управления УМВД России по г. Старому Осколу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.