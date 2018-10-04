Полицейские изъяли у жителя Белгородской области пять с половиной мешков конопли

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-04T16:54:59+03:00

Мужчину задержали в момент, когда он пытался на лодке переправить наркотикосодержащее растение через водохранилище

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские УМВД региона и шебекинского ОМВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого в незаконном хранении крупной партии конопли. По предварительным данным, 32-летний житель Шебекинского района спрятал в камышах на берегу водохранилища пять мешков наркотикосодержащего растения. Мужчина уже готовился переправить их через водоем на лодке. Однако осуществить задумку ему помешали нагрянувшие правоохранители. Дома у мужчины полицейские обнаружили еще полмешка с дурманящей травой. Общий вес изъятого составил более 11 килограммов.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Шебекинец также показал оперативникам место, где собрал урожай. В кукурузном поле колосилась целая плантация подозрительных растений. Более 300 кустов, изъятых полицейским, пока находятся на исследовании. Задержанного мужчину проверяют на причастность к культивированию конопли.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД региона также сообщили, что в отношении шебекинца возбуждено уголовное дело о незаконном хранении частей растений, содержащих наркотические средства. На сегодняшний день ему грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под домашним арестом.