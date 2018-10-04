2018-10-04T13:05:14+03:00
Общество

В Белгороде осуждён оператор наркотрафика из Центральной Азии

Деятельность межрегионального канала незаконного сбыта наркотиков в Белгородской области пресечена в ходе спецоперации областных управлений ФСБ и МВД России
Максим АЛТУХОВ
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В Белгороде осуждён оператор наркотрафика из Центральной АзииВ Белгороде осуждён оператор наркотрафика из Центральной АзииФото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области, в итоге оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 57-летний гражданин Таджикистана, который причастен к организации трансграничной преступной группы, специализирующейся на доставке в регион крупных партий героина для сбыта бесконтактным способом.

На месте проживании подозреваемого обнаружено около килограмма героина, что является крупным размером. Как установили оперативники, изъятые наркотические средства были подготовлены к сбыту на территории Белгородской области.

Обвинительным приговором Свердловского районного суда Белгорода выходцу из азиатской республики назначено лишение свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

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