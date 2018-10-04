В Белгороде закрывают сезон общегородских зарядок

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-04T14:34:25+03:00

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На спортивной площадке парка Победы 6 октября пройдет последняя в этом сезоне общегородская зарядка. Под музыкальное сопровождение кавер-группы «StarWay» занятия с белгородцами проведет чемпион области по пауэрлифтингу среди женщин Наталья Сытникова.

Как подчеркивала Наталья, «очень хочется, чтобы наша молодежь не сидела дома и присоединялась к таким мероприятиям, ведь это позитив, энергия и прекрасное настроение».

Напомним, что стартовала общегородская зарядка весной, на первое занятие пришло более пятидесяти человек, которые поддержали идею управления молодежной политики администрации города проводить общегородские зарядки с чемпионами.

Всех участников общегородской зарядки 6 октября ждут в 10 часов. Для них приготовлены вкусные угощения и розыгрыши абонементов в фитнес-клуб.