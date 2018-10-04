Белгород будут исследовать архитекторы

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-04T11:32:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Участники программы АРХИТЕКТОРЫ. РФ приедут в Белгород 10 октября. Архитекторы будут исследовать общественные пространства, новое жилье. В Белгороде участники программы посетят микрорайон «Новая жизнь», набережную, завод «Арбет», Фабрику информационных технологий. Также запланирована встреча с начальником департамента строительства и транспорта Евгением Глаголевым и главным архитектором области Галиной Горожанкиной.

Всего в рамках исследовательской поездки запланировано посетить 12 городов России: Калининград, Великий Новгород, Иваново, Белгород, Грозный, Пермь, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Якутск, Новосибирск. Архитекторы будут знакомиться с принципами формирования комфортной городской среды и методами работы проектных бюро, расширить свои знания о современных подходах к градостроительству, наладить связи с будущими заказчиками проектов, работодателями и коллегами.

Всего в офлайн-программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ принимают участие 100 финалистов из 50 городов России, прошедших конкурсный отбор.