2018-10-04T10:30:04+03:00
Общество

Белгородец сядет в колонию за смертельное ДТП

Управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он сбил человека
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец сядет в колонию за смертельное ДТП.Белгородец сядет в колонию за смертельное ДТП.Фото: "КП" Архив
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1 год в колонии-поселении будет отбывать наказание за смертельное ДТП житель Борисовского района. Его осудили по ч.3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.

Как сообщается на сайте прокуратуры по Белгородской области, ДТП произошло 7 июля 2018 года. Житель Борисовского района ехал за рулем в состоянии сильного опьянения, не смог справиться с управлением и сбил насмерть пожилого мужчину, который в это время ремонтировал на обочине дороги мотоблок с прицепом. От нанесенных травм пострадавший скончался на месте.

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