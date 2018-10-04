Земельный участок белгородки ушел с молотка в счет погашения долгов

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-04T10:18:02+03:00

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Белгородка не смогла вовремя оплатить задолженность перед ипотечной корпорацией. Сумма долга составила более 774 тысяч рублей. В отношении женщины приставы возбудили два исполнительных производства на сумму более 54 тысяч.

В результате приставы наложили арест на земельный участок должницы, который расположен в поселке Северный. Арестованное имущество продали на торгах за 941 тысячу рублей, а вырученные деньги были перечислены взыскателю в счет погашения долга. Часть суммы пошла на оплату исполнительского сбора. А оставшиеся средства возвращены должнице, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.