«Зацепинг» в Белгородской области не пройдет

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-03T18:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В процессе мониторинга сети Интернет прокуратура Ракитянского района обратила внимание на 6 сайтов, которые публикуют сведения о реализации медицинских справок для приобретения водительских удостоверений.

При этом, согласно статьи 324 и 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлена ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов. Карается и подделка документов для использования или сбыта с целью продажи. Популяризация на сайтах информации такого рода фактически способствует преступной деятельности.

После обращения прокурора Ракитянского района в Октябрьский районный суд Белгорода, доступ на сайты заблокирован, сообщает пресс-служба Белгородской области.