2018-10-03T17:04:28+03:00
Экономика

Банк «Открытие» подвел предварительные итоги работы за 9 месяцев года

Чистая прибыль банка в сентябре составила 1 миллиард рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщают в пресс-службе ПАО Банк «ФК Открытие», накопленный финансовый результат с начала года составил 0,50 миллиарда.

Кредитный портфель юридических лиц в сентябре вырос на 5,1% и составил 794,9 миллиарда рублей, портфель физических лиц также демонстрировал положительную динамику, увеличившись на 4,2% (до 128,6 миллиарда).

Общий объем средств на счетах клиентов по итогам сентября вырос на 2,4 миллиарда. Незначительное снижение показали средства физических лиц, объем же на счетах юридических лиц, напротив, в сентябре увеличился.

Реклама.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские школьники поздравили с юбилеем писателя Владислава Крапивина
«Зацепинг» в Белгородской области не пройдет
В Белгородской области проверяют обстоятельства гибели коммунальщика
В Белгородском регионе справку для получения прав теперь не купишь
В Белгородской области ожидаются сильный ветер и дожди
Энергетики увеличили долю инновационного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области
Под Белгородом на свалке нашли непогашенные бюллетени с выборов 2016 года
В Белгороде «горел» торгово-развлекательный центр
В Белгородской области только после ареста авто должник оплатил штраф
В Белгородской области завершилась акция «Очистим лес от мусора»
Белгородское море заметно обмелело
Банк «Открытие» запустил новинку для малого бизнеса
В Белгородской области работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
В Белгородской области пройдет субботник на территории заброшенного сахзавода
В Белгородской области драка «по пьяной лавочке» окончилась трагически
В Белгородской области подросток упал на вагон и попал в реанимацию
В Белгородской области полицейские на дому поздравили 85-летнего пенсионера с получением российского паспорта
На территории Белгородской области появится маленькая Голландия
Двух туристов из Белгорода спасли в Крыму