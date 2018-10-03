Банк «Открытие» подвел предварительные итоги работы за 9 месяцев года

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-03T17:04:28+03:00

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Как сообщают в пресс-службе ПАО Банк «ФК Открытие», накопленный финансовый результат с начала года составил 0,50 миллиарда.

Кредитный портфель юридических лиц в сентябре вырос на 5,1% и составил 794,9 миллиарда рублей, портфель физических лиц также демонстрировал положительную динамику, увеличившись на 4,2% (до 128,6 миллиарда).

Общий объем средств на счетах клиентов по итогам сентября вырос на 2,4 миллиарда. Незначительное снижение показали средства физических лиц, объем же на счетах юридических лиц, напротив, в сентябре увеличился.

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