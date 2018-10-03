Белгородские школьники поздравили с юбилеем писателя Владислава Крапивина

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-03T19:21:39+03:00

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Произведения Крапивина – сказки, фантастические истории о параллельных мирах, реалистическая проза о подростках. Его книги включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков».

Более полувека назад писатель создал в Свердловске детскую флотилию «Каравелла» и стал ее Командором. Поэтому всероссийская поздравительная акция носит название «Поздравь Командора!». Накануне были напечатаны открытки по мотивам его произведений, авторами которых выступили юные художники, любители книг Крапивина. В библиотеках по всей стране ребята могли получить открытку и написать свои поздравления юбиляру.

В нашей области участие в поздравительном марафоне приняла Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова. Собранные открытки будут доставлены в Екатеринбург и вручены Владиславу Петровичу в день его рождения.