В Белгородском регионе справку для получения прав теперь не купишь
В процессе мониторинга сети Интернет прокуратура Ракитянского района обратила внимание на 6 сайтов, которые публикуют сведения о реализации медицинских справок для приобретения водительских удостоверений.
При этом, согласно статьи 324 и 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлена ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов. Карается и подделка документов для использования или сбыта с целью продажи. Популяризация на сайтах информации такого рода фактически способствует преступной деятельности.
После обращения прокурора Ракитянского района в Октябрьский районный суд Белгорода, доступ на сайты заблокирован, сообщает пресс-служба Белгородской области.