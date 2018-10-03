Энергетики увеличили долю инновационного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области
Больше 76% инноваций – проекты, направленные на повышение уровня автоматизации и цифровизации электрической сети
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В этом году Белгородэнерго увеличило объем финансирования инновационных проектов до 5% инвестиционной программы, или 136,6 млн рублей. Доля инновационных технологий в электросетевом комплексе региона ежегодно увеличивается за счет применения современного цифрового оборудования и собственных НИОКР ПАО «МРСК Центра», внесенных в реестр инновационных технических решений ПАО «Россети». В текущем году филиал выполнит реконструкцию и автоматизацию двух воздушных ЛЭП от подстанции (ПС) «Шеино» в Корочанском районе.