2018-10-03T15:16:06+03:00
Общество

Под Белгородом на свалке нашли непогашенные бюллетени с выборов 2016 года

В областном избиркоме расследуют грубейшее нарушение
Ирина ТАРАСОВА
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В областном избиркоме расследуют грубейшее нарушение избирательного законодательства.В областном избиркоме расследуют грубейшее нарушение избирательного законодательства.Фото: "КП" Архив
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Объемные пачки непогашенных бюллетеней с выборов депутатов Государственной Думы, которые проходили 18 сентября 2016 года, нашли на одной из свалок. Все они были отпечатаны в одной из белгородских типографий. Около тысячи предназначалось для голосования по одномандатному избирательному округу № 75. По федеральному избирательному округу на выборах в Госдуму и для выборов депутата в горсовет Белгорода по одномандатному округу № 21 – еще по 200 штук. Все они были не погашены, что является грубейшим нарушением закона.

На имя прокурора Белгородской области Николая Савруна и председателя ЦИК России Эллы Памфиловой поступило заявление от кандидата в депутаты областной Думы на прошедших 2 сентября довыборах Александра Курчевского. Именно его агитаторы обнаружили непогашенные бюллетени на свалке.

Факт нарушения проверяют и в областном избиркоме, где создали специальную комиссию для расследования ситуации. О результатах пообещали доложить на следующей неделе.

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