В Белгороде «горел» торгово-развлекательный центр

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-03T14:40:50+03:00

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Готовность сил и средств к организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне проверили в Белгороде.

3 октября во время тактических учений нужно было ликвидировать условный пожар, который произошел на 3-м этаже торгово-развлекательного центра «БОШЕ». Согласно тактическому замыслу учений, «пожар» и «едкий дым» быстро распространились на смежные помещения, при этом в здании находилось большое количество людей.

Площадь условного пожара составила 72 метра. На месте «происшествия» был развернут штаб пожаротушения. Все операции отрабатывались четко и слажено. Для спасения условных пострадавших были применены автолестница, автоколенчатый подъемник, пневматическое прыжковое спасательное устройство «куб жизни», спасательный рукав. Спасение людей проводилось и с помощью альпинистского снаряжения. С условным возгоранием пожарные справились в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.