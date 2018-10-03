2018-10-03T16:02:02+03:00
Общество

В Белгородской области ожидаются сильный ветер и дожди

Сотрудники МЧС предупреждает об ухудшении погоды, и просят население соблюдать меры безопасности
Екатерина ПАПАКИНА
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В Белгороде ухудшится погода.В Белгороде ухудшится погода.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Как сообщают в ведомстве, согласно данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября по региону пройдут умеренные дожди, а вот порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре нужно быть внимательнее и особенно следить за детьми, а, по возможности, и вовсе ограничить походы на улицу. Важно помнить, что стены домов и рекламные щиты – ненадежные защитники от ветра: с крыши может сорвать шифер, а рекламная конструкция упасть от порывов. Не стоит прятаться или парковать машину возле деревьев по этой же причине. Кроме этого, при сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, предупреждают в ведомстве.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью к спасателям: по номеру «112» и телефон доверия 8(4722) 39-99-99.

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