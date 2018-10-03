2018-10-03T13:52:15+03:00
Общество

В Белгородской области только после ареста авто должник оплатил штраф

Кроме 30 тысяч штрафа с него взыскан исполнительский сбор в размере 2100 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области только после ареста авто должник оплатил штраф.В Белгородской области только после ареста авто должник оплатил штраф.Фото: "КП" Архив
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Новооскольским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя поселка Прибрежный штрафа в размере 30 тыс. рублей. Штраф был назначен за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения

Но должник добровольно и в установленный срок задолженность не оплатил, вынудив судебных приставов-исполнителей применить комплекс мер принудительного исполнения.

Так, после получения положительных ответов с кредитных и регистрирующих органов, судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банках. В качестве обеспечительных мер, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля Volkswagen Passat. Кроме этого, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 2 100 рублей.

Но самой действенной мерой, которая вынудила должника оплатить административный штраф, стал арест его автомобиля.

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