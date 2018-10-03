В Белгородской области только после ареста авто должник оплатил штраф
Новооскольским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя поселка Прибрежный штрафа в размере 30 тыс. рублей. Штраф был назначен за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения
Но должник добровольно и в установленный срок задолженность не оплатил, вынудив судебных приставов-исполнителей применить комплекс мер принудительного исполнения.
Так, после получения положительных ответов с кредитных и регистрирующих органов, судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банках. В качестве обеспечительных мер, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля Volkswagen Passat. Кроме этого, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 2 100 рублей.
Но самой действенной мерой, которая вынудила должника оплатить административный штраф, стал арест его автомобиля.