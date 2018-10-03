2018-10-03T12:20:18+03:00
Общество

В Белгородской области завершилась акция «Очистим лес от мусора»

Как сообщают в Управлении лесного и охотничьего хозяйства, участие в ней приняли более 300 тысяч неравнодушных белгородцев
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.фото: пресс-служба Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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Мероприятие проходило в регионе с апреля по сентябрь в рамках объявленного в 2018 году в России Года добровольца (волонтера). Силами добровольцев и представителей подразделений Управления от бытового мусора более двух тысяч га лесных насаждений. Уборка прошла в придорожных полосах, видовых местах и наиболее посещаемых территориях лесного фонда Белгородчины.

Специалисты управления лесного и охотничьего хозяйства области призывают жителей региона беречь экологию. А также проявлять бдительность и сообщать о вырубке леса, браконьерстве и прочих нарушениях природоохранного законодательства по круглосуточному телефону 8(4722) 33-66-97 и по бесплатному номеру Прямой линии 8-800-100-94-00.

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