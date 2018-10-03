Белгородское море заметно обмелело

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-03T11:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Слухи об обмелении Белгородского моря и возможной аварии на водохранилище стали распространяться через социальные сети. Белгородцы пишут, что, к примеру, на пляже в Пикник-парке нынче можно ходить по песчаной косе, которая раньше находилась под водой. Не иначе, как авария, а так и до экологического бедствия недалеко.

Но на деле все обстоит значительно проще: идет плановый ремонт гидротехнического сооружения, что и вызвало падение уровня воды. Работы запланировано закончить в ноябре. И если позволят погодные условия, начнется заполнение водохранилища.

Напомним, что водохранилище, которое располагается на реке Северский Донец, было построено в 1977- 1995 годах. Длина водохранилища 0 34 километра, ширина колеблется от нескольких сотен метров до 3 километров. Максимальная глубина достигает 5 метров.

На 2 октября, как указано на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Управление эксплуатации Белгородского водохранилища», уровень водохранилища составляет 113,09 метров, объем – 47,71 миллионов кубометров воды.