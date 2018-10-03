2018-10-03T11:13:32+03:00
Экономика

Банк «Открытие» запустил новинку для малого бизнеса

Новый пакет услуг называется «Первый шаг»
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Пакет предоставляет начинающим предпринимателям и компаниям доступ к ключевым финансовым сервисам ПАО Банк «ФК Открытие» без дополнительных трат. В частности, в новом пакете отсутствуют ежемесячная абонентская плата, а также плата за открытие расчетного счета в рублях РФ.

Что касается переводов, то за внутрибанковские переводы на счета контрагентов в банке «Открытие» комиссия не взимается. Помимо этого, клиенты могут бесплатно осуществить три перевода в другие банки. Подключение пакета «Первый шаг» также предоставляется бесплатно.

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