СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-03T10:54:36+03:00

В Белгородской области работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Фото: "КП" Архив

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В Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области и его территориальных отделах с 1 по 15 октября работает тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Белгородцам объяснят, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, расскажут о мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10:00 до 15:45. Перерыв с 12:00 до 12:45.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на ваши вопросы по телефонам:

8 800 222 04 31- «горячая линия» Управления;

34-10-28 - отдел эпидемиологического надзора Управления.

Лично обратиться для оказания помощи можно в Общественную приемную Управления по адресу: Белгород, ул. Железнякова, д.2 или направить обращение через официальный сайт Управления раздел «Прием обращений граждан».

В Управлении Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема.