2018-10-03T10:06:59+03:00
Общество

В Белгородской области пройдет субботник на территории заброшенного сахзавода

Субботник в главном корпусе Новотаволжанского сахарного завода намечен на 6 октября
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородской области пройдёт субботник на территории заброшенного сахзаводаВ Белгородской области пройдёт субботник на территории заброшенного сахзаводаФото: Максим АЛТУХОВ
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С призывом убрать территорию сахзавода в селе Новая Таволжанка обратился врио главы Шебекинского района Владимир Жданов на своей страничке в соцсетях.

- К сожалению, есть обстоятельства не позволяющие решить многие проблемы на уровне муниципалитета. Здание находится в собственности Белгородской области и является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время для восстановления объектов проводятся работы по привлечению инвесторов. Я полностью согласен, что территория завода находится в запущенном состоянии, - написал Владимир Жданов.

Инициатор субботника обещает всем принявшим участие после окончания работ горячую кашу.

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