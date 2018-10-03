В Белгородской области пройдет субботник на территории заброшенного сахзавода

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-03T10:06:59+03:00

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С призывом убрать территорию сахзавода в селе Новая Таволжанка обратился врио главы Шебекинского района Владимир Жданов на своей страничке в соцсетях.

- К сожалению, есть обстоятельства не позволяющие решить многие проблемы на уровне муниципалитета. Здание находится в собственности Белгородской области и является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время для восстановления объектов проводятся работы по привлечению инвесторов. Я полностью согласен, что территория завода находится в запущенном состоянии, - написал Владимир Жданов.

Инициатор субботника обещает всем принявшим участие после окончания работ горячую кашу.