2018-10-02T17:53:15+03:00
Общество

В Белгородской области подросток упал на вагон и попал в реанимацию

Трагедия произошла 1 октября на пешеходном путепроводе на станции Новый Оскол.
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородской области подросток попал на крышу вагона и в реанимациюВ Белгородской области подросток попал на крышу вагона и в реанимациюФото: "КП" Архив
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Как сообщили в пресс-службе Белгородского ЛО МВД на транспорте, поспорив со своими сверстниками, 16-летний местный подросток попытался спуститься с пешеходного моста на вагон грузового поезда, стоящего на путях станции. Это, несмотря на то, что на мосту установлены знаки, предупреждающие об опасности.

Однако в ответственный момент он поскользнулся, руками зацепился за бетонное ограждение путепровода, наступив ногой на провод контактной сети переменного тока, находящейся под высоким напряжением (27,5 кВ).

Получив удар током, он упал в вагон, груженный щебнем, куда и стремился попасть. В итоге, с ожогами различной степени тяжести он был доставлен в ЦРБ, где сейчас находится в тяжелом состоянии.

Это уже не подобный первый случай на станции Новый Оскол. В июле прошлого года, при попытке взобраться на грузовой вагон получил удар током от контактной сети 13-летний подросток. А уже в 2018 году, в конце августа на этой же железнодорожной линии на станции Волоконовка 14-летний местный житель при попытке сделать селфи на крыше грузового вагона также получил ожог 75% тела от прикосновения к контактной сети.

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