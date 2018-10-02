Банк «Открытие» оформил первые специальные счета участникам закупок
Напомним, в июле вступила в силу значительная часть масштабных поправок к законам «О контрактной системе» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). В том числе нормы, определяющие порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок.
В ПАО Банк "ФК Открытие" сообщают, что при наличии открытого расчетного счета, комиссия за открытие и ведение специальных счетов не взимается. Для новых же клиентов до конца текущего года действуют предложения, предусматривающие предоставление некоторых преференций, касающихся открытия и ведения расчетных счетов.
Банк самостоятельно сообщает электронным площадкам об открытии специальных счетов участникам закупок. При необходимости, сотрудник банка может оформить все документы в удобном для клиента месте.
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