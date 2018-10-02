2018-10-02T18:54:56+03:00
Общество

В Белгородской области драка «по пьяной лавочке» окончилась трагически

По факту обнаружения трупа мужчины в Яковлевском районе заведено уголовное дело, проводится расследование
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородской области драка «по пьяной лавочке» окончилась трагическиВ Белгородской области драка «по пьяной лавочке» окончилась трагическиФото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, по версии следствия, 28 сентября этого года 29-летний староосколец, временно проживающий на квартире в городе Строитель, пригласил к себе выпить ранее незнакомого соседа по дому.

Изрядно употребив, гость решил, что он находится у себя дома и стал выгонять настоящего хозяина из квартиры. Тот этого не стал терпеть, как установило следствие, нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных травм гость скончался на месте.

В настоящее время в отношении старооскольца направлено ходатайство в суд об его аресте.

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