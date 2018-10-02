2018-10-02T16:59:00+03:00
Общество

Двух туристов из Белгорода спасли в Крыму

Семейная пара заблудилась в районе Сюреньской крепости
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские туристы заблудились в районе Сюреньской крепости.Белгородские туристы заблудились в районе Сюреньской крепости.Фото: из открытых источников
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Туристы из Белгорода, которые путешествовали по Крыму, 28 сентября решили пойти посмотреть достопримечательность – Сюреньскую крепость в Бахчисарайском районе. При этом они не рассчитали время и заблудились в темноте.

Сигнал о помощи в службу спасения поступил в 19.30. К месту происшествия из Бахчисарая сразу же была направлена бригада спасателей 2-го поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной СО ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщают в пресс-службе ведомства. Они выехали на автомобиле повышенной проходимости. К ним присоединился отряд «Крым-Спас» в составе 5 человек.

Спасатели прочесали предполагаемый район поисков и очень скоро заблудившуюся семейную пару обнаружили. В 21.00 их доставили в с.Большое Садовое к оставленному автомобилю. Медицинская помощь белгородцам не понадобилась.

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