Банк «Открытие» предлагает рефинансирование кредитов
Рефинансировать можно кредиты наличными, автокредиты и ипотеку. Предложение также позволяет, помимо рефинансирования, получить дополнительную сумму на руки. Размер кредита в рамках программы составляет от 200 тыс до 3 млн рублей, а для зарплатных клиентов банка – до 5 миллионов рублей. Чтобы рефинансировать свою задолженность, необходимо предоставить в банк всего два документа: паспорт и документ по рефинансируемым кредитам (достаточно выписки из интернет-банка).
- Мы рады предложить нашим клиентам такой простой, абсолютно прозрачный и в то же время очень выгодный продукт, - говорит Михаил Чамров, вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Помимо единой ставки, мы гарантируем клиенту одобрение по заявке при соответствии его кредитной истории отдельным требованиям. На сегодняшний день это уникальное предложение на российском рынке кредитования физических лиц.
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