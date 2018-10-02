В Белгородской области полицейские на дому поздравили 85-летнего пенсионера с получением российского паспорта
Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Прохоровскому поздравили 85-летнего мужчину со вступлением в российское гражданство. Пенсионер переехал на Белгородчину из ближнего зарубежья вслед за своей семьей. Присягу гражданина Российской Федерации он принимал в торжественной обстановке в районном отделе полиции, а паспорт правоохранители привезли пожилому мужчине домой.
- Полицейские вручили Анатолию Ивановичу главный документ гражданина России, пожелали ему здоровья и долголетия. Сотрудники подразделения регулярно посещают пожилых людей на дому, оказывая пенсионерам помощь в получении государственных услуг, - отметили в пресс-службе УМВД региона.