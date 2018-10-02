2018-10-02T17:24:06+03:00
Общество

В Белгородской области полицейские на дому поздравили 85-летнего пенсионера с получением российского паспорта

Анатолий Иванович Музыка переехал вслед за своей семьей в Прохоровский район
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Прохоровскому поздравили 85-летнего мужчину со вступлением в российское гражданство. Пенсионер переехал на Белгородчину из ближнего зарубежья вслед за своей семьей. Присягу гражданина Российской Федерации он принимал в торжественной обстановке в районном отделе полиции, а паспорт правоохранители привезли пожилому мужчине домой.

- Полицейские вручили Анатолию Ивановичу главный документ гражданина России, пожелали ему здоровья и долголетия. Сотрудники подразделения регулярно посещают пожилых людей на дому, оказывая пенсионерам помощь в получении государственных услуг, - отметили в пресс-службе УМВД региона.

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