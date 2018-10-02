2018-10-02T14:32:21+03:00
Общество

Жительница Белгородской области уехала за границу после оплаты долга

Только после погашения кредита должница уехала в отпуск
Ирина ТАРАСОВА
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Должницу выпустили за границу только после уплаты долга.Должницу выпустили за границу только после уплаты долга.Фото: "КП" Архив
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Последней мерой, побудившей жительницу села Столбище Волоконовского района оплатить задолженность по кредиту, стал запрет на выезд за пределы России, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Исполнительное производство о взыскании кредита в пользу АО «Россельхозбанк» было возбуждено Волоконовским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Вначале было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 29 тысяч рублей. Затем после получения положительного ответа с ГИБДД на автомобиль должницы Nissan Teana 2012 года выпуска наложен запрет на регистрационные действия.

Но долг в размере 416 тысяч рублей был оплачен только после того, как должнице запретили покидать пределы РФ. Собравшись на отдых, должница узнала, что ее отпуск под угрозой срыва и погасила долг в полном объеме: задолженность по кредиту и исполнительский сбор.

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